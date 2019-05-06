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«Фейк question»: Лавров ответил задавшим вопрос американским журналистам 

Рамблер + ещё 14 14 минут назад
Фото: Reuters
Глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос журналиста CNN о возможном применении силы Россией в ответ на агрессию США в адрес Венесуэлы. Об этом сообщает «Взгляд».
Лавров отметил, что CNN зачастую называют «фейк ньюз», а заданный вопрос называется «фейк question».
«Россия категорически против военных действий где бы то ни было в нарушение международных правил. Применение силы может санкционировать только Совет Безопасности ООН. Либо она может быть применена в ответ на агрессию. Ничего подобного не наблюдается в Венесуэле», — заявил министр.
В понедельник, 6 мая, в финском Рованиеми прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео. Основной темой переговоров стала ситуация в Венесуэле.
Политика , В мире , Сергей Лавров , МИД , Совбез ООН , CNN , Венесуэла , США
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