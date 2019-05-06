«Фейк question»: Лавров ответил задавшим вопрос американским журналистам

Лавров отметил, что CNN зачастую называют «фейк ньюз», а заданный вопрос называется «фейк question».

«Россия категорически против военных действий где бы то ни было в нарушение международных правил. Применение силы может санкционировать только Совет Безопасности ООН. Либо она может быть применена в ответ на агрессию. Ничего подобного не наблюдается в Венесуэле», — заявил министр.

В понедельник, 6 мая, в финском Рованиеми прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео. Основной темой переговоров стала ситуация в Венесуэле.