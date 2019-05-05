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Американские политики «живут на другой планете», считает российский посол 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Взгляды политиков в США и простых американцев в отношении России кардинально отличаются, считает посол РФ в США Анатолий Антонов.
В субботу Антонов принял участие в марше "Бессмертного полка" в Вашингтоне, в котором традиционно прошли и некоторые граждане США.
"Я вижу, как американцев очень интересует не только прошлое, но и настоящее, как живут россияне, какое богатое искусство мы имеем. Я не вижу никакой антипатии, никаких выпадов и негативных ремарок со стороны простых граждан США. Такое чувство, что они живут вместе с нами на другой планете по сравнению с теми политиками, которые часто ругают нас здесь, в Вашингтоне".
"Сегодня, когда я шел в ряду "Бессмертного полка", я видел удивленные глаза людей. Они с большим уважением и симпатией смотрели за тем, что мы делаем", — отметил российский посол.
Отношения между РФ и США обострились после воссоединения Крыма с Россией и событий в Донбассе в 2014 году, а также из-за "вмешательства РФ" в американские выборы в 2016 году, которое российские власти категорически отрицают. С тех пор США под разными предлогами ввели целый пакет санкций против российских предприятий и физических лиц.
В пятницу состоялся первый за несколько месяцев телефонный разговор лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, о котором в Москве и Вашингтоне высказались в положительном ключе.
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Комментарии1
Политика , В мире , США , Анатолий Антонов , Дональд Трамп , Владимир Путин
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