Американские политики «живут на другой планете», считает российский посол

В субботу Антонов принял участие в марше "Бессмертного полка" в Вашингтоне, в котором традиционно прошли и некоторые граждане США.

"Я вижу, как американцев очень интересует не только прошлое, но и настоящее, как живут россияне, какое богатое искусство мы имеем. Я не вижу никакой антипатии, никаких выпадов и негативных ремарок со стороны простых граждан США. Такое чувство, что они живут вместе с нами на другой планете по сравнению с теми политиками, которые часто ругают нас здесь, в Вашингтоне".

"Сегодня, когда я шел в ряду "Бессмертного полка", я видел удивленные глаза людей. Они с большим уважением и симпатией смотрели за тем, что мы делаем", — отметил российский посол.

Отношения между РФ и США обострились после воссоединения Крыма с Россией и событий в Донбассе в 2014 году, а также из-за "вмешательства РФ" в американские выборы в 2016 году, которое российские власти категорически отрицают. С тех пор США под разными предлогами ввели целый пакет санкций против российских предприятий и физических лиц.