«Пасха для богатых»: мэр Сызрани в храме отгородился от простых прихожан

Сызрани глава города Николай Лядин вместе с чиновниками и депутатами во время пасхальной службы в храме отгородился от остальных прихожан. Как сообщает Telegram-канал Baza, VIP-персонам выделили место, где обычно проходит исповедь.

«Обычно в этом углу исповедуются в своих мелких и глупых грешках местные крестьяне, но сегодня эту часть храма отвели под VIP-загон — чтобы бедные не видели, как наступает Пасха у богатых», — указано в сообщении.

На отгороженном от глаз простых горожан участке, на службе кроме Лядина стояли депутат Денис Кравчук и еще несколько местных «аристократов».

Telegram-канал Baza

Ранее знаменитости рассказали, как они отметили христианский праздник Пасхи, который в этом году отмечался 28 апреля, сообщало «URA.RU».