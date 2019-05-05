В Сызрани глава города Николай Лядин вместе с чиновниками и депутатами во время пасхальной службы в храме отгородился от остальных прихожан. Как сообщает Telegram-канал Baza, VIP-персонам выделили место, где обычно проходит исповедь.
«Обычно в этом углу исповедуются в своих мелких и глупых грешках местные крестьяне, но сегодня эту часть храма отвели под VIP-загон — чтобы бедные не видели, как наступает Пасха у богатых», — указано в сообщении.
На отгороженном от глаз простых горожан участке, на службе кроме Лядина стояли депутат Денис Кравчук и еще несколько местных «аристократов».
Telegram-канал Baza
Ранее знаменитости рассказали, как они отметили христианский праздник Пасхи, который в этом году отмечался 28 апреля, сообщало «URA.RU».