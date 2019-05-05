Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Пасха для богатых»: мэр Сызрани в храме отгородился от простых прихожан 

Ura.Ru 12 минут назад
Фото: РИА Новости
В Сызрани глава города Николай Лядин вместе с чиновниками и депутатами во время пасхальной службы в храме отгородился от остальных прихожан. Как сообщает Telegram-канал Baza, VIP-персонам выделили место, где обычно проходит исповедь.
«Обычно в этом углу исповедуются в своих мелких и глупых грешках местные крестьяне, но сегодня эту часть храма отвели под VIP-загон — чтобы бедные не видели, как наступает Пасха у богатых», — указано в сообщении.
На отгороженном от глаз простых горожан участке, на службе кроме Лядина стояли депутат Денис Кравчук и еще несколько местных «аристократов».
Telegram-канал Baza
Ранее знаменитости рассказали, как они отметили христианский праздник Пасхи, который в этом году отмечался 28 апреля, сообщало «URA.RU».
Ura.Ru: последние новости
Небензя спел коллегам в ООН песни Победы Американцы признались в любви российскому Крыму Зеленскому разъяснили, на каких условиях он может пользоваться своей квартирой в Крыму
Политика , Общество , Сызрань
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В осажденном Триполи захотели сотрудничать с Москвой91
Зверев помог Безруковой выжить в коммуналке1
Израиль разбомбил офис информагентства Турции46
Мадонна заявила о борьбе с эйджизмом4
Пугачевой приснился вещий сон о финалистах «Голоса»5
Видео
Полный запрет для россиян. В США предложили новые санкции
В мире Политика
Назван подозреваемый в массовом убийстве на Урале
Происшествия
Массовое убийство на Урале: найден живой ребенок
Происшествия
Массовая резня потрясла Челябинскую область
Происшествия Криминал
«Вассал Запада»: в Думе ответили Киеву
Политика Статьи
«Взрывоопасная конфронтация»: новое место битвы Трампа с Россией
США В мире
Накрутка голосов: известный блогер обрушилась на Алсу
Шоу-бизнес
Усилили охрану: украинцы массово рванули в Крым
Общество
Материлась и требовала высадить: Собчак обвинили в дебоше
Шоу-бизнес
Появилось видео с упавшим в реку Boeing 737
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение