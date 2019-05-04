Путин наградил орденами работников культуры 

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами работников культуры, среди них актер Сергей Гармаш, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина, артисты цирка Аскольд и Эдгард Запашные.
Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовой информации, Доронина награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" I первой степени.
Актер "Современника" Сергей Гармаш, артистка Большого театра Светлана Захарова, артист Малого театра Борис Клюев, руководитель оперы Московского академического Музыкального театра имени Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко Александр Титель награждены орденами "За заслуги перед Отечеством IV степени".
Актер Театра имени Моссовета Виктор Сухоруков награжден "Орденом почета".
Артисты цирка, братья Аскольд и Эдгард Запашные, артист Театра имена Владимира Маяковского Игорь Костолевский, артист Большого театра Владимир Маторин и скульптор Георгий Франгулян награждены "Орденами дружбы".
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность", — говорится в указе.