Горбачев ответил на слова Трампа о потенциале в отношениях России и США

Владимира Путина и Недавний телефонный разговор президентов России и США Дональда Трампа — еще не совсем то, что должно быть в отношениях между двумя державами, но это уже важно, отношения стран имеют большой потенциал, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев "Это еще не совсем то, что должно быть в отношениях между такими державами, как Россия и США. Но это важно. Это диалог", — заявил Горбачев, комментируя сообщения о состоявшемся накануне телефонном разговоре лидеров двух стран. Он отметил, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. "Обозначены темы разговора. Я уверен, что президент России по всем этим темам довел до сведения Дональда Трампа позицию российской стороны. И еще обращает на себя внимание заявление Дональда Трампа, сделанное публично, что у отношений между нашими странами большой потенциал. Это, безусловно, так", — подчеркнул бывший советский лидер.