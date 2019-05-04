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Горбачев ответил на слова Трампа о потенциале в отношениях России и США 

Р-Спорт 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Недавний телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа — еще не совсем то, что должно быть в отношениях между двумя державами, но это уже важно, отношения стран имеют большой потенциал, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
"Это еще не совсем то, что должно быть в отношениях между такими державами, как Россия и США. Но это важно. Это диалог", — заявил Горбачев, комментируя сообщения о состоявшемся накануне телефонном разговоре лидеров двух стран.
Он отметил, что беседа состоялась по инициативе американской стороны.
"Обозначены темы разговора. Я уверен, что президент России по всем этим темам довел до сведения Дональда Трампа позицию российской стороны. И еще обращает на себя внимание заявление Дональда Трампа, сделанное публично, что у отношений между нашими странами большой потенциал. Это, безусловно, так", — подчеркнул бывший советский лидер.
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Политика , Михаил Горбачев , Дональд Трамп , Владимир Путин , РИА Новости , США
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