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Калашников: Зеленскому надо выполнять минские соглашения, а не «креативничать» 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников предложил избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому не "креативничать", решая проблему Донбасса, а выполнять минские соглашения.
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"Самое креативное было бы, если бы они отвели войска. Дали возможность выборы провести. И амнистировали всех на всех, как это заявлялось. Одним словом, выполнили бы все, что предписано минскими соглашениями, и навели бы мир. Вот это было бы очень креативно. А если он будет креативничать, имея в виду свою бывшую профессию, это ему нужно оставить в прошлом, конечно", — сказал Калашников в субботу в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Ранее в субботу Зеленский призвал быть "креативными, быстрыми и умными", отвечая России на указ об упрощении получения гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Он также заявил, что у его команды "несколько ходов" в качестве ответных действий в отношении РФ.
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Комментарии176
Политика , Видео , Владимир Зеленский , Калашников Леонид Иванович , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва"
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