«Вассал Запада»: в Думе ответили Киеву

«Вассал Запада»: в Думе ответили нардепу на слова о братском народе

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек сказал в ответ на комментарий депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько, что он показывает, «как он хочет стать вассалом Запада». Об этом российский политик заявил в интервью RT.

«Украинский депутат пытается показать, как он хочет стать вассалом Запада. Именно поэтому соловьём заливается, заявляя о «притязаниях» России на самое святое — украинскую независимость. Это уже стало настоящей политической программой для украинского истеблишмента — рассказывать, что в Москве ночами не спят, думают о том, как отобрать украинскую самоидентичность», — выразил свое мнение Бальбек.

По его словам, в некоторых вопросах российская сторона очень многое позволяла Украине за последние 25 лет, при этом украинские власти не оценили эту «лояльность».

«И сейчас, для того чтобы скрыть ошибки своей экономической и политической деятельности, выбрана удачная причина — внешний враг Россия. Возможно, кто-то депутату поверит, а кто-то посмеется», — добавил политик.

Таков был ответ на комментарий украинского парламентария Ивана Крулько, который в субботу, 4 мая, сказал, что жители Украины «вновь станут братским народом» для русских только в том случае, если станут вассалами России. Свое мнение он выразил в эфире телеканала NewsOne.

«Мы мечтаем быть независимыми и именно в этом наша идеологическая размерность, которая будет всегда между нами. Если мы согласимся быть вассалами России и согласимся с потерей независимости, то мы снова для них станем братским народом», — заявил он, добавив, что позиции Украины и России расходятся, а российская сторона якобы пытается «восстановить империю».

Кроме того, Крулько обвинил Россию в «подлом нападении на Украину». Перед этим, считает украинский политик, Москва якобы «вела разного рода войны» против соседнего государства.

«Что еще может быть у нас общего со страной, которая в грудь себя била и рассказывала, что она дружественная и братская, а потом подло напала на Украину? А до этого вела против Украины разного рода войны: информационные, экономические, энергетические и какие угодно», — отметил депутат Верховной рады, согласившись с недавними словами избранного президента Украины Владимира Зеленского о немногом общем, которое есть у России и Украины, — государственной границе.

Двумя днями ранее победитель второго тура выборов на пост главы украинского государства Владимир Зеленский не согласился с российским лидером Владимиром Путиным , который назвал россиян и украинцев одним народом.

Избранный украинский лидер считает, что Россию и Украину объединяет только граница после того, как Крым вернулся в состав российского государства по итогам проведения референдума в 2014 году и в связи с конфликтом в Донбассе, который длится уже пять лет.

«2295 километров и 400 метров «общего», — написал Владимир Зеленский в посте в фейсбуке. Кроме того, он призвал Россию «вернуть контроль за каждым миллиметром границы».

По мнению украинского политика, отношения между государствами нельзя назвать братскими. Он считает, что запрет экспорта нефтепродуктов, упрощение процедуры выдачи российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), арест украинских моряков после инцидента в Керченском проливе «ни на йоту не способствуют» налаживанию диалога между двумя странами.

Ранее Владимир Путин заявил, что если Россия и Украина будут выдавать паспорта совместно, то получат пользу все: как украинцы, так и русские.

«Я много раз говорил, что украинцы и русские — братские народы и даже более того. Я вообще считаю, что это один народ. И если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы», — сказал Владимир Путин 29 апреля.

Президент России отметил, что постепенно можно прийти к общему гражданству. «Если они будут выдавать гражданство россиянам, а мы в России будем давать гражданство украинцам, то постепенно мы придем к общему искомому результату, о чем я и сказал. То есть у нас будет общее гражданство», — добавил глава России.