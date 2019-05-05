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Пушков раскритиковал заявление Трампа об отношениях с Россией 

РИА Новости + ещё 35 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп на словах заявляет об огромном потенциале для развития российско-американских отношений, а на деле от Белого дома исходят лишь враждебные действия. Об этом член Совета Федерации Алексей Пушков написал в Twitter.
По словам парламентария, между тем, что говорит американский президент, и тем, что делает его администрация в отношении России, существует сильный разрыв.
"На словах — огромный потенциал. На деле — бесконечные санкции, угрозы, выпады и враждебные действия. Хорошо бы Трамп довел свой энтузиазм хотя бы до посла США в Москве", — подчеркнул сенатор.
Ранее американский лидер назвал состоявшийся в пятницу телефонный разговор с Владимиром Путиным очень хорошим. Он добавил, что у России и США огромный потенциал для хороших отношений.
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Политика , США , Алексей Пушков , Дональд Трамп , Владимир Путин , Совет Федерации
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