Президент США Дональд Трамп на словах заявляет об огромном потенциале для развития российско-американских отношений, а на деле от Белого дома исходят лишь враждебные действия. Об этом член Совета Федерации Алексей Пушков написал в Twitter.
По словам парламентария, между тем, что говорит американский президент, и тем, что делает его администрация в отношении России, существует сильный разрыв.
"На словах — огромный потенциал. На деле — бесконечные санкции, угрозы, выпады и враждебные действия. Хорошо бы Трамп довел свой энтузиазм хотя бы до посла США в Москве", — подчеркнул сенатор.
Ранее американский лидер назвал состоявшийся в пятницу телефонный разговор с Владимиром Путиным очень хорошим. Он добавил, что у России и США огромный потенциал для хороших отношений.