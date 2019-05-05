Пушков раскритиковал заявление Трампа об отношениях с Россией

По словам парламентария, между тем, что говорит американский президент, и тем, что делает его администрация в отношении России, существует сильный разрыв.

"На словах — огромный потенциал. На деле — бесконечные санкции, угрозы, выпады и враждебные действия. Хорошо бы Трамп довел свой энтузиазм хотя бы до посла США в Москве", — подчеркнул сенатор.