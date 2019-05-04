Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посольство в Минске запросило данные о задержании россиянина из-за взятки 

РИА Новости + ещё 30 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посольство России в Белоруссии запросило у Минска информацию о задержании россиянина по делу о взятке, подтверждения пока не получено.
"Посольство России запросило информацию у белорусской стороны относительно сообщений, появившихся в СМИ, в связи с заявлением КГБ Беларуси о задержании гражданина России. Подтверждения по данному факту пока не получено", — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
Посольство также отметило, что "в сообщении КГБ Беларуси речь идет об одном гражданине РФ".
"Во втором случае говорится о представителе некой российской коммерческой структуры, что не является подтверждением наличия у него российского гражданства", — добавили там.
Ранее в субботу Комитет госбезопасности Белоруссии сообщил, что в рамках следствия по уголовному делу по статьям "получение взятки" и "дача взятки" привлечены в качестве обвиняемых генеральный директор госоператора связи "Белтелеком" Сергей Сиводедов, получивший взятку за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования в размере 15 тысяч евро, а также взяткодатель — гражданин Российской Федерации.
Обвиняемые сотрудничают со следствием, в отношении них применена мера пресечения в виде содержания под стражей, отметили в комитете.
Последние новости
"Поменяли шило на мыло": в Сети оценили ответ Зеленского Путину Для русских за рубежом назначен "день икс" Нижегородский продавец георгиевских ленточек со свастикой устроил драку
Комментарии
Политика , КГБ РБ , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве посоветовали Зеленскому не «креативничать»201
Полный запрет для россиян. В США предложили новые санкции497
Задержан подозреваемый в массовом убийстве на Урале16
Депутат Госдумы устроил стрельбу на улице26
Десятки дач сгорели под Курганом2
Видео
Полный запрет для россиян. В США предложили новые санкции
В мире Политика
Назван подозреваемый в массовом убийстве на Урале
Происшествия
Массовое убийство на Урале: найден живой ребенок
Происшествия
Массовая резня потрясла Челябинскую область
Происшествия Криминал
«Вассал Запада»: в Думе ответили Киеву
Политика Статьи
«Взрывоопасная конфронтация»: новое место битвы Трампа с Россией
США В мире
Накрутка голосов: известный блогер обрушилась на Алсу
Шоу-бизнес
Усилили охрану: украинцы массово рванули в Крым
Общество
Материлась и требовала высадить: Собчак обвинили в дебоше
Шоу-бизнес
Появилось видео с упавшим в реку Boeing 737
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение