Посольство в Минске запросило данные о задержании россиянина из-за взятки

Посольство России Белоруссии запросило у Минска информацию о задержании россиянина по делу о взятке, подтверждения пока не получено.

"Посольство России запросило информацию у белорусской стороны относительно сообщений, появившихся в СМИ, в связи с заявлением КГБ Беларуси о задержании гражданина России. Подтверждения по данному факту пока не получено", — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Посольство также отметило, что "в сообщении КГБ Беларуси речь идет об одном гражданине РФ".

"Во втором случае говорится о представителе некой российской коммерческой структуры, что не является подтверждением наличия у него российского гражданства", — добавили там.

Ранее в субботу Комитет госбезопасности Белоруссии сообщил, что в рамках следствия по уголовному делу по статьям "получение взятки" и "дача взятки" привлечены в качестве обвиняемых генеральный директор госоператора связи "Белтелеком" Сергей Сиводедов, получивший взятку за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования в размере 15 тысяч евро, а также взяткодатель — гражданин Российской Федерации.

Обвиняемые сотрудничают со следствием, в отношении них применена мера пресечения в виде содержания под стражей, отметили в комитете.