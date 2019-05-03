Украина, Венесуэла и КНДР: о чем договорились Путин и Трамп

Главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ключевые вопросы международной безопасности, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Представитель администрации американского президента уточнила, что президенты затронули положение в Венесуэле, КНДР , а также поговорили о возможности продления Договора о стратегических наступательных вооружениях.

«Состоялось обсуждение того, чтобы продлить текущее ядерное соглашение [ДСНВ], а также обсуждение по поводу потенциального заключения нового, которое включало бы и Китай», — цитирует Сандерс агентство ТАСС.

Договор СНВ-3 истекает в 2021 году и может быть продлен еще на четыре года. О том, что такая возможность существует, ранее говорил и глава Госдепа Майк Помпео.

Бараком Обамой и Соглашение, заключенное в 2010 году президентами США и России Дмитрием Медведевым , подразумевало сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц с каждой стороны. Также было договорено о сокращении межконтинентальных баллистических ракет и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц с каждой стороны.

Стоит отметить, что, хотя договор был ратифицирован Госдумой , в парламенте высказывались критические замечания по поводу того, что соглашение не учитывает отдельные категории вооружений.

Известно, что Трамп считает договор неудачной сделкой, заключенной с Россией администрацией Обамы. Президент США заявлял, что хочет подключить к нему Китай, однако эксперты объясняют, что у Пекина нет такого количества вооружений, которые могли бы быть регламентированы договором.

Сама беседа президентов России и США 3 мая продлилась полтора часа. Это первый разговор двух лидеров после обнародования результатов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о сговоре команды Трампа с Россией. Следствие не выявило сотрудничества между российскими властями и штабом на тот момент кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Глава Белого дома назвал состоявшийся разговор продуктивным. «Был длинный и очень хороший разговор с президентом России Путиным», — написал Трамп в своем твиттере.

Отношения между двумя странами остаются напряженными. Сегодня одной из главных конфликтных точек стало положение в Венесуэле, где силы оппозиции под руководством председателя парламента Хуана Гуайдо выступают против правительства Николаса Мадуро

США настаивают на уходе Мадуро от власти и просят Россию не вмешиваться в ситуацию. Глава Госдепа США Майк Помпео предупредил, что при необходимости США готовы начать военную операцию в этой латиноамериканской стране.

Однако предпочтительным вариантом развития событий, по его же словам, была бы мирная передача власти от действующего президента страны оппозиции. При этом полностью отбрасывать возможность военного вмешательства в США не спешат.

В среду, 1 мая, глава МИД России Сергей Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле — страна близка к полноценной широкомасштабной гражданской войне.

«В центре внимания находилась ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при явной поддержке США предприняла попытку захвата власти. С российской стороны было подчеркнуто, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела суверенного государства, угрозы в адрес его руководства — грубейшее нарушение международного права», — поясняется в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Что же касается ситуации в КНДР, которую затрагивали президенты, то можно предположить что они обменялись мнениями о недавней встрече Путина и лидера этой страны Ким Чен Ына . Россия и КНДР провели встречу на высшем уровне во Владивостоке, обсуждая проблемы ядерного разоружения. Путин заявил по итогам, что понимает желание северокорейского лидера получить от Вашингтона твердые гарантии безопасности для своей страны.

Путин и Трамп в ходе беседы также обсудили перспективы урегулирования ситуации на Украине.