ЧОПы хотят проверять чаще

В Правительстве предлагают отменить для частных охранных предприятий послабления, которые предусмотрены для бизнеса при проведении проверок. По мнению члена думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, это повысит качество охраны и позволит лучше бороться с организациями, которые не особо заботятся о том, чтобы их сотрудники обладали достаточной квалификацией. В Госдуме законопроект кабмина об усилении контроля ЧОПов собираются рассмотреть в мае.

Количество проверок ЧОПов кратно увеличится

Для юрлиц сегодня предусмотрено, за некоторым исключением, проведение плановых проверок не чаще чем раз в три года, а для малого бизнеса действуют надзорные каникулы — мораторий на проверки их деятельности наложен до конца 2020 года. При этом ежегодно проверяют, например, закупки товаров и услуг для государственных нужд. Так же в Правительстве предлагают поступить и с частными охранными предприятиями — находящийся на рассмотрении Госдумы законопроект кабмина отменяет для ЧОПов надзорные послабления.

С 2009 по 2017 год, когда в России стал действовать упрощённый порядок контроля, количество проверок ЧОПов резко снизилось — почти в 16 раз. Соответственно, количество выявленных нарушений тоже уменьшилось. Но, как оказалось, позитивная динамика существует только на бумаге. Доходит даже до участия чоповцев в криминальных разборках, признают в Правительстве, объясняя это тем, что к частной охранной деятельности иногда привлекают выходцев из стран с повышенным уровнем террористических угроз или бывших уголовников.

По мнению члена Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, инициативу надо поддержать, так как в отношении частной охранной деятельности требуется повышенный контроль — хотя бы потому, что сотрудники ЧОПов имеют право на служебное оружие. «Когда будет введён данный закон, конечно же, количество поверок будет кратно увеличено, а это значит, что ни одно предприятие не останется без соответствующего надзора со стороны контролирующих органов, прежде всего органов правопорядка», — считает депутат.

Предложенные Правительством меры смогут также очистить ряды ЧОПов от организаций, которые не озаботились официальной регистрацией и обучением сотрудников, но всё равно берутся охранять супермаркеты или больницы, уверен законодатель. «Те предприятия, которые де-факто выполняют обязанности охранного предприятия, но де-юре не получили лицензии, будут подвергнуты соответствующим санкциям, а потом будут вынуждены или уйти с рынка, или привести свои дела в порядок», — сказал Выборный «Парламентской газете», добавив, что сотрудники именно таких «неофициальных» предприятий чаще всего становятся фигурантами скандалов.

Проверка официальных ЧОПов — только часть решения

22 тысячи частных охранных организаций официально работает в России. Предлагается бороться с незаконной частной охранной деятельностью и денежными санкциями. Сегодня за это уже предусмотрены административные штрафы: 20-30 тысяч рублей для компаний, 2-3 тысячи для должностных лиц и 1,5-2,5 тысячи рублей для граждан. Но этих мер явно недостаточно, считают в Росгвардии. И чтобы побороть засилье незаконных ЧОПов и нарушающих законодательство частников, в ведомстве разработали законопроект об ужесточении административной ответственности.

«Ни для кого не секрет, что граждане, которые не являются сотрудниками частных охранных организаций, но осуществляют функции охраны без необходимых документов, не имеют профессиональной подготовки и навыков действия в экстремальных ситуациях. Кроме того, у них нет специальной экипировки и технических устройств, необходимых для надёжной охраны объектов», — пояснил «Парламентской газете» официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин необходимость новых санкций.

Если инициативу примут, гражданам-нарушителям придётся заплатить штраф 2,5-5 тысячи рублей, должностным лицам — 5-10 тысяч и компаниям — 30-60 тысяч рублей. «Предусматриваемые законопроектом изменения позволят исключить возможность предоставления некачественных охранных услуг и, главное — повысить уровень защиты объектов», — считает Грибакин.

Результаты проверок деятельности ЧОПов в России: