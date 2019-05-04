«Мы очень удивлены»: делегация США о посещении Крыма

В американской делегации рассказали о впечатлениях от посещения Крыма

Крым не заслуживает столь радикальной санкционной политики со стороны США , позиция американских властей удивляет, заявил представитель американской делегации, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер.

Ранее сообщалось, что делегация общественных деятелей из США прибыла с пятидневным визитом в Крым. В составе делегации около 20 человек, в том числе представители Великобритании, Швеции, Израиля и Непала. Делегация пробудет в Крыму до 5 мая.

"Нам понравился Крым, мы влюбились в него. Информация, которую мы получаем от прессы в нашей стране, не отражает реальность, которую мы увидели. Мы встречались с людьми и поняли, что информация нам подается не совсем точная. Мы очень удивлены, что политика США довольна радикальна по отношению к Крыму. Крым этого не заслуживает. Я не вижу причину, почему мое правительство не может стать хорошим другом Крыма и России", — сказал РИА Новости Макинтаер.

По его мнению, западные страны сделали большую ошибку, введя санкции.