«Мы очень удивлены»: делегация США о посещении Крыма

«Мы очень удивлены»: делегация из США о посещении Крыма

Представитель американской делегации, посетившей Крым , член организации «Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе» Джо Макинтаер рассказал о том, что посетившие полуостров американцы были им очарованы, и выразил сожаление, что информация о происходящем в Крыму столь сильно искажается, сообщает РИА Новости.

«Нам понравился Крым, мы влюбились в него. Информация, которую мы получаем от прессы в нашей стране, не отражает реальность, которую мы увидели», — сказал он, рассказав о многочисленных встречах с крымчанам, которые многое для него прояснили.

«Мы встречались с людьми и поняли, что информация нам подается не совсем точная. Мы очень удивлены, что политика США довольно радикальна по отношению к Крыму», — сказал он.

Санкции западных стран Макинтаер считает ошибкой.

«Для нас очевидно, что экономические и военные провокации США против Крыма полностью безответственны и не имеют смысла», — сказал он.

Одно из неудобств, с которым сталкиваются туристы в Крыму, подчеркнул он, проблема с банковскими картами на полуострове.

«Банковские карты не работают, и это проблема для туристов», — сказал Макинтаер.

В делегацию из 20 человек, приехавших в Крым на 5 дней, вошли представители Великобритании, Швеции, Израиля и Непала.