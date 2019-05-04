«Мы очень удивлены»: делегация США о посещении Крыма

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«Мы очень удивлены»: делегация из США о посещении Крыма 

Рамблер + ещё 5 45 минут назад
Представитель американской делегации, посетившей Крым, член организации «Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе» Джо Макинтаер рассказал о том, что посетившие полуостров американцы были им очарованы, и выразил сожаление, что информация о происходящем в Крыму столь сильно искажается, сообщает РИА Новости.
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«Нам понравился Крым, мы влюбились в него. Информация, которую мы получаем от прессы в нашей стране, не отражает реальность, которую мы увидели», — сказал он, рассказав о многочисленных встречах с крымчанам, которые многое для него прояснили.
«Мы встречались с людьми и поняли, что информация нам подается не совсем точная. Мы очень удивлены, что политика США довольно радикальна по отношению к Крыму», — сказал он.
Санкции западных стран Макинтаер считает ошибкой.
«Для нас очевидно, что экономические и военные провокации США против Крыма полностью безответственны и не имеют смысла», — сказал он.
Одно из неудобств, с которым сталкиваются туристы в Крыму, подчеркнул он, проблема с банковскими картами на полуострове.
«Банковские карты не работают, и это проблема для туристов», — сказал Макинтаер.
В делегацию из 20 человек, приехавших в Крым на 5 дней, вошли представители Великобритании, Швеции, Израиля и Непала.
Комментарии166
Политика , Видео , США , РИА Новости , Республика Крым
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