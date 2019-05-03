Терпение лопнуло: приговор Бутиной разозлил Россию

Выражая протест: Россия направила США ноту из-за приговора Бутиной

Российское посольство в США выразило протест в связи с вынесением американским судом приговора Марии Бутиной. Соответствующий документ направлен в в Госдепартамент США

«В связи с неправомерным решением суда в Госдепартамент направлена нота протеста. Требуем от американских властей обеспечить защиту прав и законных интересов нашей соотечественницы в соответствии с международными стандартами в области прав человека», — говорится в заявлении диппредставительства.

Как сообщается, дипломаты посольства общались с Бутиной в тюрьме. Они отмечают, что россиянка «с достоинством переносит все тяготы тюремного заключения».

26 апреля американский суд приговорил Бутину к 1,5 года тюремного заключения, задержали ее в США летом 2018 года по подозрению «в работе на Россию в качестве агента». В обвинении говорилось о намерении «использовать личные связи с лицами в США, влияющими на американскую политику», «налаживать неофициальные контакты», «проникать в организации, действующие в политике США». Россиянка, пойдя на сделку со следствием, частично признала свою вину, что, по словам юристов, помогло ей сократить срок заключения.