Путин поручил включить в ряд нацпроектов мероприятия по развитию спорта

Президент России Владимир Путин поручил дополнить паспорта ряда нацпроектов мероприятиями по развитию физкультуры и спорта. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение он дал по итогам заседания совета по развитию физкультуры и спорта, которое прошло 27 марта.

"Включить в паспорта национальных проектов по направлениям "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда" и "Наука" мероприятия (предусмотрев их финансовое обеспечение), направленные на достижение результатов в области физической культуры и спорта", — говорится в перечне поручений.

Эти мероприятия должны способствовать созданию и развитию региональных центров подготовки спортивного резерва, развитию физической культуры и спорта среди граждан старшего возраста. Кроме того, такие меры должны касаться вопросов планирования, разработки и практического внедрения результатов научной деятельности в области спортивной медицины в целях медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации при координирующей роли Федерального медико-биологического агентства , разработки и реализации межотраслевых программ развития школьного и студенческого спорта, включая создание центров спортивной подготовки с использованием объектов наследия XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске и других значимых спортивных мероприятий, в том числе организованных на базе федеральных государственных образовательных организаций высшего образования.

Также речь идет о разработке и реализации во всех субъектах РФ межведомственной программы "Плавание для всех", рассчитанной на различные возрастные и социальные группы населения и предусматривающей в том числе строительство бассейнов в муниципальных образованиях, а также обучение детей плаванию в рамках основных общеобразовательных программ, включая внеурочную деятельность.

Новые мероприятия нацпроектов должны способствовать обновлению в 2020-2021 годах приборной базы федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный научный центр физической культуры и спорта" с учетом передового мирового опыта, формированию комфортной городской среды, в том числе путем создания условий для занятий физической культурой и спортом по месту жительства граждан, а также в общественных пространствах, включая рекреационные и парковые зоны.

Также Путин поручил предусмотреть решение вопросов реализации единой цифровой платформы "Физическая культура и спорт", включающей в себя сведения об объектах спорта, организациях и физических лицах, осуществляющих спортивную подготовку, и физических лицах, проходящих такую подготовку, о календарных планах физкультурных и спортивных мероприятий субъектов РФ и муниципальных образований, а также предусматривающей создание и развитие социальных сетей в сфере спорта и организацию онлайн-курсов для специалистов в области физической культуры и спорта.