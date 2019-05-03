Украинские пограничники за год не пустили в Крым более 200 человек

СИМФЕРОПОЛЬ , 3 мая — РИА Новости Крым . С начала года украинские пограничники отказали в пропуске через границу с Крымом 225 украинцам и иностранцам. Об этом сообщается в Facebook Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины.

"Всего с начала текущего года пограничники Херсонского отряда отказали в пропуске 120 гражданам Украины и 105 иностранцам… В отношении иностранцев, по большей части, пограничники отказывали в пропуске из-за отсутствия специальных разрешений, нарушения миграционного законодательства, а также в случаях, когда иностранные граждане используют поддельные или недействительные паспортные документы", — пояснили в украинском ведомстве.

Гражданам Украины преимущественно отказывали по причине неправильно оформленных документов или в связи с запретом на выезд из страны. По данным регионального управления украинской Госпогранслужбы, ежедневно через пункты пропуска Херсонской области проходит около 4-5 тысяч человек и 500-600 автомобилей.