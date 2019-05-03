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В Совфеде оценили высказывание Климкина об «ответе» на акцию «Бессмертный полк» 

Аргументы Недели 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков оценил заявление главы МИД Украины Павла Климкина, призвавшего граждан выйти на улицы с портретами украинцев, пострадавших во время репрессий.
Климкин ранее предложил такой украинский "ответ" на акцию "Бессмертный полк".
Цеков в беседе с RT отметил, что ему это предложение кажется странным. Политик добавил, что есть даты, посвященные массовым репрессиям, а репрессированных людей гораздо больше, чем считает министр иностранных дел Украины.
По мнению Сергея Цекова, 9 мая должно быть памятной датой и для Украины, поскольку в этот день на украинской территории наступил мир. Он также подчеркнул неоценимый вклад народа Украины в Победу над фашистской Германией.
Аргументы Недели: последние новости
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Политика , Украина , Павел Климкин , Сергей Цеков , МИД , Комитет Совета Федерации по международным делам , Совет Федерации
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