В Крыму ответили Зеленскому

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«Слишком молод»: в Крыму напомнили Зеленскому об общем между РФ и Украиной 

РИА Новости Крым 1 час назад
Россию и Украину объединяет не только государственная граница, но и многовековая общая история, совместная борьба против врагов, общая культура и тесные семейно-родственные связи. Такое мнение в комментарии РИА Новости выразил первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс.
"Ошиблись украинцы": Соловьев о Зеленском
Ранее новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у РФ и Украины в настоящее время общим остается только государственная граница. Он подчеркнул, что запрет Россией экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям "оккупированных территорий" и "удерживание украинцев в плену" "ни на йоту не приближает урегулирование отношений между странами".
"Он (Владимир Зеленский — ред.) слишком молод и мало пробыл в качестве президента, чтобы делать такие заявления. Нас объединяет многовековая история, совместная борьба против врагов, которые нападали на Советский Союз, совместная победа в Великой Отечественной войне, общая история, культура, тесные родственные связи", — заметил Фикс.
Вице-спикер парламента также отметил, что украинцы и россияне — братские народы, которым нечего делить. "Об этом непозволительно забывать и игнорировать никому", — добавил Ефим Фикс.
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Комментарии39
Политика , Видео , Ефим Фикс , Владимир Зеленский , РИА Новости , Республика Крым
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