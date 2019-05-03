В Крыму ответили Зеленскому

«Слишком молод»: в Крыму напомнили Зеленскому об общем между РФ и Украиной

Россию и Ефим Фикс. Украину объединяет не только государственная граница, но и многовековая общая история, совместная борьба против врагов, общая культура и тесные семейно-родственные связи. Такое мнение в комментарии РИА Новости выразил первый вице-спикер Госсовета Крыма

Ранее новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у РФ и Украины в настоящее время общим остается только государственная граница. Он подчеркнул, что запрет Россией экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям "оккупированных территорий" и "удерживание украинцев в плену" "ни на йоту не приближает урегулирование отношений между странами".

"Он (Владимир Зеленский — ред.) слишком молод и мало пробыл в качестве президента, чтобы делать такие заявления. Нас объединяет многовековая история, совместная борьба против врагов, которые нападали на Советский Союз, совместная победа в Великой Отечественной войне, общая история, культура, тесные родственные связи", — заметил Фикс.

Вице-спикер парламента также отметил, что украинцы и россияне — братские народы, которым нечего делить. "Об этом непозволительно забывать и игнорировать никому", — добавил Ефим Фикс.