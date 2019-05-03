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«Он слишком молод»: в Крыму отреагировали на слова Зеленского 

Рамблер 1 час назад
В Крыму отреагировали на слова избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что у России и Украины из общего только многокилометровая госграница, сообщают РИА Новости.
По словам первого вице-спикера Госсовета Крыма Ефима Фикса, две страны связывает их история, в частности, советская, которой была и совместная борьба против врагов, и общая на всех победа в Великой Отечественной войне, и общая культура, и тесные родственные связи.
«Он слишком молод и мало пробыл в качестве президента, чтобы делать такие заявления», — сказал Фикс.
Накануне Зеленский поделился в фейсбуке своим мнением о российско-украинских отношениях. Он отметил, что после действий в Крыму и "агрессии на Донбассе" у двух стран осталось только одно — это государственная граница. 2295 км и 400 м "общего".
Политика , Видео , Владимир Зеленский , РИА Новости , Республика Крым
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