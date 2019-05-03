«Он слишком молод»: в Крыму отреагировали на слова Зеленского

По словам первого вице-спикера Госсовета Крыма Ефима Фикса, две страны связывает их история, в частности, советская, которой была и совместная борьба против врагов, и общая на всех победа в Великой Отечественной войне, и общая культура, и тесные родственные связи.

«Он слишком молод и мало пробыл в качестве президента, чтобы делать такие заявления», — сказал Фикс.

Накануне Зеленский поделился в фейсбуке своим мнением о российско-украинских отношениях. Он отметил, что после действий в Крыму и "агрессии на Донбассе" у двух стран осталось только одно — это государственная граница. 2295 км и 400 м "общего".