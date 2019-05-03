В Крыму ответили Зеленскому

В Крыму отреагировали на слова Зеленского о связях РФ и Украины

"Нас объединяет многовековая история, совместная борьба против врагов", — сказал Фикс.

По его словам, Россию и Украину объединяет общая история, культура и тесные родственные связи.

Он также добавил, что в России и Украине живут два братских народа.