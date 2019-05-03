В Крыму ответили Зеленскому

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В Крыму отреагировали на слова Зеленского о связях РФ и Украины 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал слова избранного украинского президента Владимира Зеленского о том, что только граница объединяет Украину и Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Нас объединяет многовековая история, совместная борьба против врагов", — сказал Фикс.
По его словам, Россию и Украину объединяет общая история, культура и тесные родственные связи.
Он также добавил, что в России и Украине живут два братских народа.
Ранее депутат Верховной рады Юрий Бойко прокомментировал слова Зеленского о России.
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Политика , В мире , Украина , Юрий Бойко , Ефим Фикс , Владимир Зеленский , Верховная Рада , Республика Крым
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