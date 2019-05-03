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В кабмине сообщили, что руководство «Мираторга» не имеет отношения к семье Медведева 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Руководители агропромышленного холдинга "Мираторг" Виктор и Александр Линники не находятся в родстве с супругой председателя правительства РФ Светланой Медведевой. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе кабмина.
"В связи с некорректными публикациями и поступившими вопросами официально сообщаем об отсутствии каких-либо родственных связей между супругой председателя правительства РФ и руководством АПХ "Мираторг", — сказали в пресс-службе.
" [Руководители холдинга] Виктор и Александр Линники не являются ни ближними, ни дальними родственниками Светланы Медведевой", — подчеркнули в кабмине.
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Политика , Светлана Медведева , Александр Линник , Виктор Линник , Правительство РФ , Мираторг
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