Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва обвинила Британию в нарушении прав российских журналистов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Великобритания намерена бороться за свободу СМИ по всему миру, но сама нарушает права российских журналистов, заявило посольство России в Лондоне.
Нарушаются не только журналистские, но и «базовые человеческие права». В частности, миграционные органы Великобритании больше года удерживают паспорта одного из российских корреспондентов и его семьи под предлогом «ожидания решения о продлении визы», передает РИА «Новости».
Кроме того, «российских журналистов на высшем политическом уровне безнаказанно называют не иначе как пропагандистами», попытки пообщаться с британскими военными объявляют шпионажем, а якобы независимый регулятор Ofcom оказывает постоянное давление на RT.
Самим британским журналистам тоже «не всегда позволяют требовать от собственного правительства ответы на неудобные вопросы», передает ТАСС.
Так, не было интервью с Сергеем Скрипалем или его дочерью Юлией, нет информации о наличие в лаборатории Портон-Даун так называемого «Новичка». При этом «медиасопровождение расследования находится под контролем аппарата Совета национальной безопасности».
Британским СМИ не позволяют спрашивать о расследовании убийства Николая Глушкова, в прессе не раскрываются провокации «Белых касок» в Сирии и их финансирование Лондоном. Как отмечает российская сторона, «по некоторым данным» эта организация оказывает «прямое пособничество террористам» и занимается «изъятием органов у простых сирийцев».
Все это происходит на фоне ситуации вокруг Джулиана Ассанжа и заявлений главы МИД Великобритании Джереми Ханта о том, что Лондон намерен бороться за свободу СМИ по всему миру.
Москва посоветовала Лондону «вместо назначения в системе своего МИДа спецпосланника по свободе СМИ» обратить внимание на ситуацию в самой Великобритании.
По мнению России, британские власти должны добиться соответствия стандартам, которые «выработаны с участием всех заинтересованных государств в рамках имеющихся международных механизмов, таких как ЮНЕСКО, ОБСЕ и Совет Европы».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Российский паспорт вызвал в Донецке ажиотаж Прокуратура решила проверить, как губернатор Хакасии избежал службы в армии Подавляющее большинство жителей Донбасса захотели российский паспорт
Комментарии2
Политика , Сергей Скрипаль , Николай Глушков , МИД , ОБСЕ , ЮНЕСКО , Совет Европы , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер исполнитель роли Чубакки
«Огромный модернизационный ресурс»6
Опубликованы официальные итоги выборов на Украине29
Фани набирает силу: в зоне поражения сто миллионов человек21
«Болели против Пети»: Коломойский сделал признание2
Видео
Собчак и Виторган отдыхают вместе после развода
Шоу-бизнес
РФ анонсировала ответ на действия США против Венесуэлы
Политика
Превратит в мусор. В КНР оценили возможности Су-57
Армия Войска
Глава NASA призвал землян готовиться к атаке астероидов
Наука и техника Наука
Зеленский назвал единственное «общее» у России и Украины
В мире Политика
ВГТРК: Алсу не будет на «Евровидении»
Шоу-бизнес
«Великий план»: Мадуро намерен исправить свои ошибки
В мире Статьи
Раскрыты детали переговоров по «сделке века» США
США Ближний Восток
«Остановите травлю!»: В Госдуме заступились за Алсу и ее дочь
Шоу-бизнес
Турки показали оружие из «Звездных войн»
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение