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Медведев и Матвиенко планируют визиты на Кубу осенью 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальные визиты председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко в Гавану запланированы на осень 2019 года. Об этом ТАСС в четверг сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, который находится в Гаване.
"Осенью с большой вероятностью здесь, на Кубе, будут председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Я думаю, что Валентина Матвиенко приурочит свой визит к 500-летию Гаваны", — заявил парламентарий.
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Политика , Дмитрий Медведев , Валентина Матвиенко , Иван Мельников , Госдума , Совет Федерации , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС , Куба
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