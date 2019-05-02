Официальные визиты председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко в Гавану запланированы на осень 2019 года. Об этом ТАСС в четверг сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, который находится в Гаване.
"Осенью с большой вероятностью здесь, на Кубе, будут председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Я думаю, что Валентина Матвиенко приурочит свой визит к 500-летию Гаваны", — заявил парламентарий.