В МИД России подтвердили возможность встречи Лаврова с Помпео

«Да, мы подтверждаем это», — сказал Рябков, отвечая на вопрос о возможности контакта дипломатов.

Его слова приводит РИА Новости.

Ранее в Госдепартаменте допустили встречу Лаврова и Помпео в рамках министерского заседания Арктического совета в Рованиеми.

В американском ведомстве отметили, что ситуация в Венесуэле может быть частью дискуссии.