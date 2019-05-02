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В МИД России подтвердили возможность встречи Лаврова с Помпео 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков подтвердил, что в Финляндии 6 мая может состояться встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и американского госсекретаря Майка Помпео.
«Да, мы подтверждаем это», — сказал Рябков, отвечая на вопрос о возможности контакта дипломатов.
Его слова приводит РИА Новости.
Ранее в Госдепартаменте допустили встречу Лаврова и Помпео в рамках министерского заседания Арктического совета в Рованиеми.
В американском ведомстве отметили, что ситуация в Венесуэле может быть частью дискуссии.
RT на русском: последние новости
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Политика , Сергей Рябков , Сергей Лавров , МИД , Госдеп США , РИА Новости , Финляндия
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