Заместитель главы МИД России Сергей Рябков подтвердил, что в Финляндии 6 мая может состояться встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и американского госсекретаря Майка Помпео.
«Да, мы подтверждаем это», — сказал Рябков, отвечая на вопрос о возможности контакта дипломатов.
Его слова приводит РИА Новости.
Ранее в Госдепартаменте допустили встречу Лаврова и Помпео в рамках министерского заседания Арктического совета в Рованиеми.
В американском ведомстве отметили, что ситуация в Венесуэле может быть частью дискуссии.