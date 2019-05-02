Путин дал поручения по нацпроекту «Жилье и городская среда»

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями общественности для обсуждения хода реализации национального проекта «Жильё и городская среда», которая состоялась 12 февраля 2019 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Правительству поручено обеспечить информационное сопровождение в СМИ и интернете хода реализации нацпроектов и обратную связь с гражданами, изучение общественного мнения о нацпроектах (включая мониторинг соцсетей и проведение социологических исследований) и распространение лучших практик в регионах. Правительству и региональным властям необходимо разработать и предоставить предложения по развитию парка городского пассажирского транспорта общего пользования на базе передовых отечественных технических решений.

Предстоит также разработать правила указания в платежных документах, на основании которых вносится плата за коммунальные услуги, информации о региональных операторах по обращению с твердыми коммунальными отходами. Кроме того, представить предложения о внесении в законодательство изменений, которые предусматривают установление ограничений на размещение в многоквартирных домах объектов, связанных с торговлей и оказанием услуг, которые мешают комфортному проживанию граждан в их домах.

А также в срок до 15 декабря принять законы о создании лесопарковых зеленых поясов либо представить в правительство предложения о создании таких зон, предварительно организовав общественное обсуждение.

Президент также поручил разработать механизм привлечения студентов архитектурных и строительных вузов, а также студенческих стройотрядов к реализации мероприятий нацпроектов "Наука", "Образование", "Жилье и городская среда", направленных на создание объектов инфраструктуры.