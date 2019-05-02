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Путин поручил развивать отечественный общественный транспорт 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин дал поручение премьер-министру Дмитрию Медведеву и руководителям регионов РФ до 1 июля подготовить предложения по развитию городского общественного транспорта на базе отечественных решений. Соответствующие документы опубликованы 2 мая на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и представить предложения по развитию парка городского пассажирского транспорта общего пользования на базе передовых отечественных технических решений", — говорится в тексте поручений, подготовленных по итогам встречи главы государства с представителями общественности для обсуждения национального проекта "Жилье и городская среда", состоявшейся 12 февраля 2019 года.
Владимир Путин тогда поддержал предложение включить в программу развития городской среды общественный транспорт, отметив, что в стране в разы сократилось количество импорта и увеличилось собственное производство изделий транспортного машиностроения. Он обратил внимание на то, что в России началось производство отечественных трамваев "лучше, чем любые импортные аналоги".
Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов — "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.
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Комментарии1
Политика , Общество , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , Правительство РФ
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