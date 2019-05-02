Лавров рассказал о переговорах с Помпео

Российский министр отметил, что не видит, как совмещать позиции обоих государств, передает РИА «Новости».

«На все подобные заявления ответ один — это неправда», — сказал Лавров.

Глава МИД в телефонном разговоре призвал Помпео не возвращаться к так называемой доктрине Монро, поскольку это демонстрирует неуважение к Венесуэле.

Позиции России и США по этой латиноамериканской стране несовместимы, но продолжать переговоры необходимо, отметил Лавров.

Для противодействия возможной интервенции США в Венесуэле Россия сформирует группу стран в ООН , добавил министр.

Ранее сообщалось, что Лавров и Помпео в ходе переговоров обсудили график дальнейших российско-американских контактов и ситуацию в Сирии.