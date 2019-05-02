РФ анонсировала ответ на действия США против Венесуэлы

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Лавров назвал неправдой заявления США о роли России в ситуации в Венесуэле 

ТАСС 37 минут назад
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неправдой высказывания представителей США о роли России в ситуации в Венесуэле.
"Если перечислять все то, что говорят официальные представители американской администрации про Венесуэлу, то можно бесконечно задавать вопросы, и на все эти вопросы, как правило, ответ будет, если дипломатично, то — "неправда", — заявил глава дипведомства, отвечая на вопрос ТАСС.
Москва и Вашингтон договорились продолжать контакты, в том числе по Венесуэле, хотя позиции несовместимы, отметил Лавров.
По его словам, Россия будет мобилизовывать усилия уважающих Устав ООН стран для противодействия планам США по Венесуэле.
"Наша позиция [на планы США по Венесуэле] будет очень простая. Мы мобилизуем группу государств, которые, как мы, уважают Устав ООН, на противодействие подобным замыслам", — сказал он.
По словам Лаврова, намерение США вернуться к "доктрине Монро" является неуважением к народам Латинской Америки.
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Комментарии1
Политика , Сергей Лавров , ООН , ИТАР-ТАСС , Венесуэла , США
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