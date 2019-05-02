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Путин поручил принять законы об обязательном сохранении исторической среды 

ТАСС 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин потребовал при строительстве нового жилья предусматривать рядом сооружение детских и спортивных площадок и создавать "зеленые пояса". Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в четверг на сайте Кремля.
"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ предусматривать в проектах планировки и проектах благоустройства территорий, утверждаемых органами местного самоуправления, спортивные и детские площадки", — говорится в документе.
Также регионы должны "предусмотреть необходимые финансовые ресурсы для обеспечения содержания и эксплуатации созданных застройщиками при строительстве жилья объектов социальной инфраструктуры в целях их последующей передачи в публичную собственность, в том числе на возмездной основе".
На федеральном уровне Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Путин поручил "представить предложения о внесении в законодательство РФ изменений, предусматривающих обязательное создание при архитектурно-строительном проектировании и строительстве архитектурно-планировочных решений, обеспечивающих формирование современной качественной городской среды, сохранение и восстановление территорий исторических поселений". Президент дал срок до 1 июня 2019 года на выполнение этого задания.
До 15 декабря 2019 года регионам необходимо "обеспечить принятие законов о создании лесопарковых зеленых поясов ("зеленого щита") либо представить в правительство РФ предложения о создании таких зон, предварительно организовав общественное обсуждение с участием Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию", иных общественных организаций и граждан проектов таких законов и предложений".
Еще одно указание главы государства касается развития системы пассажирского транспорта. "Правительству РФ подготовить совместно с органами государственной власти субъектов РФ и представить предложения по развитию парка городского пассажирского транспорта общего пользования на базе передовых отечественных технических решений", — подчеркивается в документе. На выполнение данного поручения Путин отвел срок до 1 июня 2019 года, назначив ответственными премьер-министра Дмитрия Медведева и губернаторов.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , Правительство РФ , Минстрой
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