Путин поручил принять законы об обязательном сохранении исторической среды

Президент России Владимир Путин потребовал при строительстве нового жилья предусматривать рядом сооружение детских и спортивных площадок и создавать "зеленые пояса". Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в четверг на сайте Кремля.

"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ предусматривать в проектах планировки и проектах благоустройства территорий, утверждаемых органами местного самоуправления, спортивные и детские площадки", — говорится в документе.

Также регионы должны "предусмотреть необходимые финансовые ресурсы для обеспечения содержания и эксплуатации созданных застройщиками при строительстве жилья объектов социальной инфраструктуры в целях их последующей передачи в публичную собственность, в том числе на возмездной основе".

На федеральном уровне Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Путин поручил "представить предложения о внесении в законодательство РФ изменений, предусматривающих обязательное создание при архитектурно-строительном проектировании и строительстве архитектурно-планировочных решений, обеспечивающих формирование современной качественной городской среды, сохранение и восстановление территорий исторических поселений". Президент дал срок до 1 июня 2019 года на выполнение этого задания.

До 15 декабря 2019 года регионам необходимо "обеспечить принятие законов о создании лесопарковых зеленых поясов ("зеленого щита") либо представить в правительство РФ предложения о создании таких зон, предварительно организовав общественное обсуждение с участием Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию", иных общественных организаций и граждан проектов таких законов и предложений".