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Путин поручил обеспечить комфорт пациентов в новых и реконструируемых клиниках 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин дал поручение обеспечить максимальный комфорт для пациентов при проектировании новых и реконструкции старых медучреждений. Соответствующее поручение, данное по итогам встречи главы государства с представителями общественности для обсуждения национального проекта "Жилье и городская среда", опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с рабочей группой Государственного совета Российской Федерации по направлению "Здравоохранение" рассмотреть вопрос о необходимости создания при архитектурно-строительном проектировании и реконструкции объектов здравоохранения организационно-планировочных решений внутреннего пространства, обеспечивающих максимальный комфорт пациентам", — указано в тексте.
Ответственными назначены вице-премьер Татьяна Голикова и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Они должны представить соответствующий доклад до 1 июня.
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Комментарии
Политика , Общество , Татьяна Голикова , Станислав Воскресенский , Владимир Путин , Правительство РФ
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