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Путин поручил кабмину освещать ход реализации нацпроектов в СМИ и интернете 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству и своей администрации наладить освещение хода реализации нацпроектов в прессе, а также с использованием интернет-возможностей. Соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном 2 мая на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Администрацией президента Российской Федерации обеспечить информационное сопровождение в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет хода реализации национальных проектов и обратную связь с гражданами, изучение общественного мнения о национальных проектах, включая мониторинг социальных сетей и проведение социологических исследований, распространение лучших практик их реализации в субъектах Российской Федерации", — говорится в тексте поручений, подготовленных по итогам встречи главы государства с представителями общественности для обсуждения национального проекта "Жилье и городская среда".
Кроме того, глава государства распорядился организовать проведение других мероприятий, направленных на повышение эффективности реализации национальных проектов и уровня информированности о них граждан.
Ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и глава Администрации президента Антон Вайно. Соответствующий доклад о проделанной работе они должны представить главу государства до 1 июня 2019 года.
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Комментарии1
Политика , Другое , Дмитрий Медведев , Антон Вайно , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , Правительство РФ
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