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В Госдуме отметили, что христиане Ливана стремятся к укреплению связей с Россией 

ТАСС + ещё 1 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Христиане Ливана видят в России свою историческую защитницу и стремятся к устойчивому развитию двусторонних отношений во всех областях. Об этом заявил в четверг корреспонденту ТАСС депутат Госдумы Евгений Марченко, который возглавляет парламентский комитет российско-ливанской дружбы.
"Христиане Ливана очень позитивно смотрят на роль России в сирийских событиях, — отметил он. — В частности, по их мнению, российское военное присутствие на Ближнем Востоке остановило реализацию наихудшего сценария в отношении религиозных меньшинств, готовившегося со стороны экстремистских сил".
"Они [христиане] открыто говорят, что если бы не вмешательство России в сирийский конфликт, им пришлось бы покинуть свои земли перед угрозой физического истребления", — подчеркнул депутат.
Марченко был принят в четверг президентом Ливана Мишелем Ауном и обсудил с ним перспективы двустороннего сотрудничества. Он провел также встречи с парламентариями и руководством Православного совета Ливана. Депутат совершил ознакомительную поездку по христианским районам на севере Ливана и посетил город Захле в долине Бекаа. Он присутствовал на праздничных пасхальных служениях в Соборе Николая Чудотворца и храме Иоанна Предтечи в Бейруте.
"Встречи с представителями православной общественности были теплыми и полезными, — рассказал Марченко. — Это люди высокого образовательного уровня — инженеры, врачи, адвокаты, преподаватели, среди них есть немало выпускников российских вузов. Все они с большой любовью относятся к России и президенту Владимиру Путину".
По итогам поездки депутат пришел к выводу, что опыт межконфессионального сосуществования в Ливане является уникальным и его следует изучать.
"Ливанцы решают свои проблемы через диалог и согласие, мирным путем, и этот опыт очень ценен и актуален для нашего времени", — указал Марченко.
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Комментарии
Политика , В мире , Владимир Путин , Евгений Марченко , Госдума , ИТАР-ТАСС , Ливан
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