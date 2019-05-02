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В Европе назвали цели «паспортных» указов Путина 

Lenta.ru 41 минуту назад
Решение России упросить получение гражданства некоторым категориям жителей Украины является попыткой использовать момент, когда Киев и Евросоюз заняты избирательными кампаниями. Такое мнение в беседе с «Укринформом» высказал депутат Европарламента от Польши Михал Бони.
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Он предположил, что, выдавая российские паспорта гражданам Украины, Москва пытается подкупить их. В то же время за этим могут стоять и более глубокие мотивы — например, формальное завладение украинской территорией в будущем, отметил депутат.
«В определенный момент они могут сказать, что значительная часть жителей восточной части Украины — люди с российскими паспортами, а если они с российскими паспортами, то не нужна дискуссия о том, что это — Украина», — сказал Бони.
1 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины. Согласно документу, получить российский паспорт могут граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание в РФ, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников.
24 апреля Путин упростил порядок выдачи российского гражданства лицам, которые проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины. Это решение вызвало широкий общественный резонанс. Так, штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского пообещал усилить международное давление на Москву, а Евросоюз обвинил Россию в посягательстве на суверенитет Украины. Российская сторона настаивает, что эта мера носит гуманитарный характер.
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Политика , Видео , В мире , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Путин , ЕС , Европарламент , Укринформ , Польша
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