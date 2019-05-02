Медведев поручил обеспечить создание единой государственной системы учёта отходов

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минприроды Минкомсвязи совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти обеспечить создание и функционирование единой государственной системы учёта отходов.

Поручения опубликованы на сайте правительства по итогам встречи с участниками Всероссийского экологического форума «Чистая страна».

«В срок до 15 января 2021 года обеспечить разработку федеральной схемы обращения с отходами, включающей данные о мощностях и местах расположения объектов по сбору, обработке, утилизации, размещению отходов и маршрутах их транспортировки», — говорится в документе.

При этом первый доклад по исполнению распоряжения министерства должны предоставить 15 октября 2019 года.