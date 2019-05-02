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Медведев поручил обеспечить создание единой государственной системы учёта отходов 

Rambler News Service + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минприроды и Минкомсвязи совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти обеспечить создание и функционирование единой государственной системы учёта отходов.
Поручения опубликованы на сайте правительства по итогам встречи с участниками Всероссийского экологического форума «Чистая страна».
«В срок до 15 января 2021 года обеспечить разработку федеральной схемы обращения с отходами, включающей данные о мощностях и местах расположения объектов по сбору, обработке, утилизации, размещению отходов и маршрутах их транспортировки», — говорится в документе.
При этом первый доклад по исполнению распоряжения министерства должны предоставить 15 октября 2019 года.
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Политика , Общество , Экология , Дмитрий Медведев , Минкомсвязи РФ , Минприроды
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