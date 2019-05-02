Киев тормозит расследование событий 2 мая 2014 года, заявили в МИД России

В Киеве упорно тормозят расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе, это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем ужасным событиям, сообщил МИД РФ

"Пять лет прошло с момента кровавых событий 2 мая 2014 г., когда в результате бесчинств украинских радикалов в одесском Доме профсоюзов были заживо сожжены не менее 50 и пострадали сотни ни в чем не повинных людей. Эта леденящая душу трагедия, которая потрясла весь цивилизованный мир, стала следствием политики украинских националистических сил, дорвавшихся до власти в результате государственного переворота",

— говорится в сообщении МИД РФ.

"Спустя годы после этого отвратительного преступления его зачинщики и исполнители до сих пор не найдены. Несмотря на призывы международных организаций и правозащитных НПО провести тщательное расследование, в Киеве упорно его тормозят. Все это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем ужасным событиям. Особо циничным выглядит тот факт, что украинские правоохранительные органы продолжают преследовать тех, кому тогда удалось спастись от фашиствующих молодчиков",

— отмечает МИД РФ.

МИД РФ также отметил, что молчание хранят и "западные кураторы Киева", так как им "невыгодно признать, что под их опекой "у руля" страны стоят силы, у которых руки по локоть в крови".

МИД РФ выразил надежду на то, что "на Украине все-таки будут созданы условия, при которых власти этой страны найдут в себе силы провести объективное и беспристрастное расследование" этих событий, а причастные к ним понесут "заслуженное наказание".

После смены власти на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек. Более 250 человек пострадали.