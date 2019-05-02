Регионы получат около 2 млрд рублей на повышение производительности труда

Правительство выделило около 2 млрд рублей в 36 регионов России для стимулирования повышения производительности труда. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Как отмечается, средства выделены в рамках реализации федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

В целях реализации проекта всего будет распределено 1,966 млрд рублей.

Ранее в Министерстве науки и высшего образования России назвали эффективный механизм для трудоустройства выпускников российских вузов.