Правительство выделило около 2 млрд рублей в 36 регионов России для стимулирования повышения производительности труда. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Как отмечается, средства выделены в рамках реализации федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».
В целях реализации проекта всего будет распределено 1,966 млрд рублей.
Ранее в Министерстве науки и высшего образования России назвали эффективный механизм для трудоустройства выпускников российских вузов.