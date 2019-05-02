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Ройзмана назвали виновником наркоэпидемии в России 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Журналист Антон Красовский в эфире «Эхо Москвы» назвал экс-главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана главным виновником наркоэпидемии в России.
Мало кто для реальной эпидемии наркопотребления в стране сделал столько, сколько Евгений Вадимович Ройзман, — отметил Красовский.
Он также отметил, что российские власти инфантильно относятся к наркомании, так как пытаются излечить пациентов вместо назначения им заместительной терапии. По его словам, это «антинаучный метод», передаёт «Ura.ru».
Экс-чиновник является основателем фонда «Город без наркотиков».
Как ранее писал News.ru, Евгений Ройзман поддержал предложение депутата Госдумы Максима Иванова, который хочет изымать в пользу государства автомобили у нетрезвых водителей.
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Политика , Антон Красовский , Евгений Ройзман , Максим Иванов , Госдума , Эхо Москвы , Екатеринбург
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