Ройзмана назвали виновником наркоэпидемии в России 

Журналист Антон Красовский в эфире «Эхо Москвы» назвал экс-главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана главным виновником наркоэпидемии в России.
Мало кто для реальной эпидемии наркопотребления в стране сделал столько, сколько Евгений Вадимович Ройзман, — отметил Красовский.
Он также отметил, что российские власти инфантильно относятся к наркомании, так как пытаются излечить пациентов вместо назначения им заместительной терапии. По его словам, это «антинаучный метод», передаёт «Ura.ru».
Экс-чиновник является основателем фонда «Город без наркотиков».
Как ранее писал News.ru, Евгений Ройзман поддержал предложение депутата Госдумы Максима Иванова, который хочет изымать в пользу государства автомобили у нетрезвых водителей.