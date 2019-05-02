Ройзмана назвали виновником наркоэпидемии в России

Мало кто для реальной эпидемии наркопотребления в стране сделал столько, сколько Евгений Вадимович Ройзман, — отметил Красовский.

Он также отметил, что российские власти инфантильно относятся к наркомании, так как пытаются излечить пациентов вместо назначения им заместительной терапии. По его словам, это «антинаучный метод», передаёт «Ura.ru».

Экс-чиновник является основателем фонда «Город без наркотиков».