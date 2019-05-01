Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пушков назвал отставку главы Минобороны Британии провалом 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отставку министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона.
Он отметил, что главу ведомства сместили с должности в связи с "утратой веры в его способность занимать пост". По мнению Пушкова, такая формулировка означает, что Уильямсон "полностью провалился".
"Невелика потеря. Уильямсон исповедовал примитивно-агрессивный стиль, выделялся лишь нападками на Россию. А таких в Лондоне пруд пруди", — написал парламентарий в твиттере.
Ранее канцелярия британского правительства сообщила о том, что премьер-министр Тереза Мэй отправила Уильямсона в отставку в связи с утратой доверия. Причиной этому послужило несанкционированное разглашение служебных сведений с заседания Совета национальной безопасности.
На пост главы оборонного ведомства страны назначена Пенни Мордонт, которая до этого была руководителем Министерства по международному развитию. Чиновница продолжит свою работу в качестве министра по делам женщин и равенства.
Последние новости
Россия не вышла из мировой гонки вооружений. Она ее просто выиграла Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии Пушков ответил на слова Порошенко о "святом украинском гражданстве"
Комментарии
Политика , Тереза Мэй , Алексей Пушков , Министерство обороны , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минобороны отчиталось об отражении атак на Хмеймим
МИД Украины выразил протест России286
Гуайдо анонсировал всеобщую забастовку78
Россия предостерегла США от агрессии против Венесуэлы389
Задержанного соратника Лукашенко назвали агентом ФСБ19
Видео
Заведующая детсада заставила ребенка целовать землю
Общество
США отказались бояться оружия России в Венесуэле
В мире Армия
США впервые применили F-35A в боевых условиях
Армия Оружие
В штабе Зеленского рассказали о квартире его жены в Крыму
В мире Украина
Почему власти Украины молчат о скандале вокруг слов о «мразях»
Украина Статьи
Болтон обиделся на журналистов из-за вопроса о Путине
В мире Конфликты
Киев решил наказать украинцев за российские паспорта
В мире Украина
США заговорили о военной операции в Венесуэле
В мире Латинская Америка
Госдеп предостерег Зеленского
В мире Конфликты
На демонстрации в Крыму пронесли флаги США
Общество Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение