Пушков назвал отставку главы Минобороны Британии провалом

Он отметил, что главу ведомства сместили с должности в связи с "утратой веры в его способность занимать пост". По мнению Пушкова, такая формулировка означает, что Уильямсон "полностью провалился".

"Невелика потеря. Уильямсон исповедовал примитивно-агрессивный стиль, выделялся лишь нападками на Россию. А таких в Лондоне пруд пруди", — написал парламентарий в твиттере.

Ранее канцелярия британского правительства сообщила о том, что премьер-министр Тереза Мэй отправила Уильямсона в отставку в связи с утратой доверия. Причиной этому послужило несанкционированное разглашение служебных сведений с заседания Совета национальной безопасности.