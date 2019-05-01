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Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Британии 

RT на русском + ещё 28 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала увольнение британского главы Минобороны Гэвина Уильямсона.
«Гениально, хотя и поздно. Мы вот давно утратили веру в способность Гэвина Уильямсона занимать пост. Напомню, это тот самый невменяемый человек, притворявшийся министром обороны Британии, который заявил, что «Россия должна отойти и заткнуться», — написала она в Facebook.
Ранее британский премьер Тереза Мэй уволила министра обороны Гэвина Уильямсона после расследования утечки информации на заседании Совета национальной безопасности.
Как отметили в канцелярии правительства, премьер «утратила уверенность в его способности занимать должность».
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Политика , Европа , Тереза Мэй , Мария Захарова , Министерство обороны , МИД
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