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В Госдуме оценили идею Киева лишать гражданства Украины за получение российского 

RT на русском 48 минут назад
Фото: ТАСС
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT предложение заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака лишать украинского гражданства тех жителей Донбасса, которые захотят получить российские паспорта.
«Уходящая команда Порошенко делает последние пакости своему народу и самой стране. Недавние указы и решения, в том числе и по языкам, ведут к тому, чтобы расколоть Украину ещё сильнее и сделать жизнь хуже. Заявление министра как раз ложится в эту строку тех неадекватных действий, которые совершает команда уходящего президента», — сказал депутат.
По словам Водолацкого, для граждан Украины, особенно для жителей юго-востока страны, украинский паспорт не является чем-то важным.
Ранее Грымчак предложил лишать украинского гражданства тех жителей Донбасса, которые захотят получить российские паспорта.
24 апреля президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов Донбасса смогут получать российские паспорта по упрощённой схеме.
RT на русском: последние новости
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Комментарии4
Политика , Виктор Водолацкий , Владимир Путин , Госдума
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