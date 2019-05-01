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Лавров: продолжение агрессивных шагов в отношении Венесуэлы чревато тяжелыми последствиями 

ТАСС + ещё 1 40 минут назад
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем Майклом Помпео подчеркнул, что продолжение Вашингтоном агрессивных шагов в отношении Венесуэлы чревато самыми тяжелыми последствиями. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.
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"Указано, что продолжение агрессивных шагов чревато самыми тяжелыми последствиями", — проинформировали в дипведомстве.
Лавров обратил внимание на недопустимость вмешательства Вашингтона во внутренние дела Венесуэлы, где оппозиция предприняла попытку захватить власть.
"В центре внимания находилась ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при явной поддержке США предприняла попытку захвата власти, — указали в дипведомстве. — С российской стороны было подчеркнуто, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела суверенного государства, угрозы в адрес его руководства — грубейшее нарушение международного права".
Главы внешнеполитических ведомств двух стран также обсудили график предстоящих российско-американских контактов.
"Затрагивались также некоторые вопросы двусторонних отношений, включая график дальнейших российско-американских контактов", — информировали в МИД РФ.
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Политика , Видео , Латинская Америка , Сергей Лавров , МИД , Венесуэла
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