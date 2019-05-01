Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем Майклом Помпео подчеркнул, что продолжение Вашингтоном агрессивных шагов в отношении Венесуэлы чревато самыми тяжелыми последствиями. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.
"Указано, что продолжение агрессивных шагов чревато самыми тяжелыми последствиями", — проинформировали в дипведомстве.
Лавров обратил внимание на недопустимость вмешательства Вашингтона во внутренние дела Венесуэлы, где оппозиция предприняла попытку захватить власть.
"В центре внимания находилась ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при явной поддержке США предприняла попытку захвата власти, — указали в дипведомстве. — С российской стороны было подчеркнуто, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела суверенного государства, угрозы в адрес его руководства — грубейшее нарушение международного права".
Главы внешнеполитических ведомств двух стран также обсудили график предстоящих российско-американских контактов.
"Затрагивались также некоторые вопросы двусторонних отношений, включая график дальнейших российско-американских контактов", — информировали в МИД РФ.