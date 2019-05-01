Путин произвел ряд назначений в МЧС, МВД и ФСИН

Полковник юстиции Сергей Михайлов стал заместителем руководителя ГУ Следственного комитета России — руководителем управления по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов.

Заместителями главы МЧС стали генерал-полковник Виктор Яцуценко, который ранее возглавлял Национальный центр управления кризисными ситуациями, и генерал-лейтенант Игорь Кобзев, руководивший департаментом кадровой политики МЧС.

Яцуценко на своей новой должности будет курировать гражданскую оборону, а Кобзев станет выступать главным государственным инспектором по пожарному надзору.

Произошли перестановки и в региональных управлениях МЧС. Так, заместитель начальника ГУ МЧС по Ставропольскому Краю полковник Петр Кугуя стал руководителем окружного управления в Югре. Полковник Игорь Михно избавился от приставки врио на посту главы управления Камчатского МЧС.

Заместителем начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях — старшим оперативным дежурным МЧС стал полковник внутренней службы Александр Павлов

Произошли изменения и в региональных управления МВД. Начальник псковской полиции Юрий Истранкин перешел на должность заместителя начальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению в главк министерства. Ему присвоили специальное звание генерал-майора внутренней службы.

Полковник полиции Владимир Жигайло перешел с поста заместителя начальника УМВД России по Белгородской области на должность начальника управления МВД по Ивановской области.

Начальником УФМС по Омской области стал Константин Книс. Он перешел на эту должность с руководящего поста Тверского управления ведомства.