Путин ратифицировал протокол о порядке передачи вещдоков по уголовным делам

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации протокола о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации в среду.

РФ ратифицирует протокол с оговоркой, что в случае, если другим международным договором установлены менее благоприятные условия сотрудничества, то Россия на основе взаимности будет применять положения протокола.

Закон также регулирует вопросы, касающиеся обеспечения конфиденциальности информации и сохранности вещественных доказательств.