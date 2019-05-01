Путин ратифицировал протокол о порядке передачи вещдоков по уголовным делам 

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации протокола о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации в среду.
Ранее на заседании Совфеда член комитета по международным делам Олег Селезнев сообщил, что закон направлен на дельнейшее развитие международного сотрудничества его участников по вопросам расследования и раскрытия преступлений по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков и оружия.
РФ ратифицирует протокол с оговоркой, что в случае, если другим международным договором установлены менее благоприятные условия сотрудничества, то Россия на основе взаимности будет применять положения протокола.
Закон также регулирует вопросы, касающиеся обеспечения конфиденциальности информации и сохранности вещественных доказательств.