Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Глава российского государства Владимир Путин подписал документ, согласно которому получить гражданство РФ в упрощенном порядке может ряд иностранных граждан, в том числе и некоторые из жителей Украины . Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Получить российский паспорт по упрощенной системе могут украинцы, не имеющие другого гражданства, а также лица без гражданства, которые родились и постоянно проживали в Крыму , но выехали за его пределы до вхождения полуострова в состав России.

Кроме того, в список категорий граждан, которые указаны в документе, входят и жители Украины, имеющие разрешение на временное проживание в России, вид на жительство или удостоверение беженца. Свидетельство о предоставлении временного убежища в России или документы, подтверждающие участие человека в программе по добровольному переселению соотечественников, также дают право на получение гражданства РФ по упрощенной схеме.

Помимо этого, жители, проживавшие на постоянной основе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей по состоянию на 7 и 27 апреля 2014 года, также могут подать заявление на становление гражданином России. Такое право имеют и люди, депортированные из Крымской Автономной Советской Социалистической республики (АССР). На такой же порядок получения паспортов могут претендовать дети, супруги и родители перечисленных категорий лиц.

Ирака Сирии и Согласно этому указу, подписанному президентом России, граждане Афганистана Йемена , родившиеся на территории СССР и имевшие советское гражданство, а также их ближайшие родственники могут претендовать на гражданство РФ, полученное в упрощенном порядке.

Ранее, 27 апреля, глава российского государства Владимир Путин сообщил о том, что власти страны думают о предоставлении гражданства РФ по упрощенной системе всем гражданам Украины, а не только жителям юго-востока страны.

«Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР [самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики], предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять гражданам Украины наше гражданство в упрощенном порядке», — сообщил он в разговоре с журналистами.

Соответствующий указ о получении жителями ДНР и ЛНР российских паспортов в срок до трех месяцев со дня подачи документов, в то время как общий порядок получения гражданства РФ занимает около года, Путин подписал 24 апреля.

Это решение принято главой государства «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права». Путин отметил, что этот закон — гуманитарная мера.

«У нас нет желания создавать проблемы новой украинской власти, это вопрос гуманитарного характера», — сказал российский лидер.

Он отмечал, что жители Донбасса в большинстве случаев лишены человеческих прав. «Им даже трудно передвигаться на территории Украины либо третьих стран, по территории России даже трудно передвигаться, им не купить билет даже часто ни на самолет, ни на поезд. Это вообще запредельная ситуация», — считает президент России Владимир Путин

Вслед за обнародованием этого документа посыпалась критика со стороны оппонентов российской власти. В частности, официально действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что этот поступок России ни что иное, как вмешательство во внутренние дела страны.

Между тем, избранный глава украинского государства Владимир Зеленский посоветовал правительству России не тратить зря время, «пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ». По его словам, если и найдутся желающие получить гражданство РФ, то это те, «кто до сих пор находится под влиянием пропаганды» или те, кто «сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований».

Зеленский уверен, что в России нет «естественных прав и свобод человека», в то время как «гражданство Украины — это свобода, достоинство и честь». «Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран», — заявил новоизбранный глава Украины в ответ на указ Владимира Путина.

В то же время он отметил готовность украинской стороны предоставлять гражданство жителям всех стран. «Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь — россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех», — написал Владимир Зеленский в фейсбуке.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь заявил, что и украинцы и русские выиграют от получения «общего гражданства».