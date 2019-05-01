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Помпео и Лавров в среду обсудят ситуацию в Венесуэле, заявил Болтон 

Р-Спорт 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД РФ Сергей Лавров в среду обсудят по телефону ситуацию в Венесуэле, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
"Госсекретарь Помпео поговорит со своим (российским) коллегой… У нас много дискуссий с русскими", — заявил Болтон в эфире телеканала CNN.
Он уточнил, что телефонный звонок запланирован на среду.
Во вторник Помпео в интервью телеканалам CNN Fox News отказался говорить, обсуждали ли США обострение ситуации в Венесуэле с Россией, в частности, обсуждали ли ее лидеры двух стран.
Во вторник утром лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом, и его сторонники собрались в Каракасе на автотрассе перед военной базой "Карлота". Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению законного главы государства Николаса Мадуро.
Президент Венесуэлы Мадуро заявил, что командующие всех регионов интегральной обороны и зон интегральной обороны объявили о своей полной верности народу, конституции и родине. Позже Мадуро сообщил, что распорядился открыть расследование попытки переворота, которую совершила оппозиция. По словам министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино, вооруженные силы страны полностью остаются на стороне "конституции и легитимных властей". Попытку переворота, предпринятую Гуаидо, осудил и глава Верховного суда Венесуэлы Майкель Морено.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Политика , В мире , Конфликты , США , Николас Мадуро , Джон Болтон , Сергей Лавров , МИД , CNN , Fox News , Венесуэла
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