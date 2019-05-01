Помпео и Лавров в среду обсудят ситуацию в Венесуэле, заявил Болтон

"Госсекретарь Помпео поговорит со своим (российским) коллегой… У нас много дискуссий с русскими", — заявил Болтон в эфире телеканала CNN.

Он уточнил, что телефонный звонок запланирован на среду.

Во вторник Помпео в интервью телеканалам CNN Fox News отказался говорить, обсуждали ли США обострение ситуации в Венесуэле с Россией , в частности, обсуждали ли ее лидеры двух стран.

Во вторник утром лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом, и его сторонники собрались в Каракасе на автотрассе перед военной базой "Карлота". Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению законного главы государства Николаса Мадуро

Президент Венесуэлы Мадуро заявил, что командующие всех регионов интегральной обороны и зон интегральной обороны объявили о своей полной верности народу, конституции и родине. Позже Мадуро сообщил, что распорядился открыть расследование попытки переворота, которую совершила оппозиция. По словам министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино, вооруженные силы страны полностью остаются на стороне "конституции и легитимных властей". Попытку переворота, предпринятую Гуаидо, осудил и глава Верховного суда Венесуэлы Майкель Морено.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.