Журналист Красовский ответил Ройзману на оскорбление. «Попейте валерианочки»

Журналист Антон Красовский ответил на оскорбление экс-главе Екатеринбурга , основателю фонда «Город без наркотиков» Евгению Ройзману и посоветовал ему выпить валерианки. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Успокойтесь, Евгений Вадимыч. Попейте валерианочки», — говорится в сообщении.

Также журналист предложил Ройзману попробовать наркотические вещества в микродозах в качестве успокоительного.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Красовский назвал Ройзмана одним из главных виновников наркоэпидемии в России, напомнив о насильственных методах борьбы с наркоторговлей, применявшихся в фонде «Город без наркотиков».

Бывший мэр Екатеринбурга в ответ заявил: «Ну о чем можно спрашивать мальчика по вызову?». Напомним, что Красовский стал одним из первых российских публичных личностей, объявивших о гомосексуальной ориентации.