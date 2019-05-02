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Журналист Красовский ответил Ройзману на оскорбление. «Попейте валерианочки» 

Ura.Ru + ещё 1 25 минут назад
Фото: URA.RU
Журналист Антон Красовский ответил на оскорбление экс-главе Екатеринбурга, основателю фонда «Город без наркотиков» Евгению Ройзману и посоветовал ему выпить валерианки. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Успокойтесь, Евгений Вадимыч. Попейте валерианочки», — говорится в сообщении.
Также журналист предложил Ройзману попробовать наркотические вещества в микродозах в качестве успокоительного.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Красовский назвал Ройзмана одним из главных виновников наркоэпидемии в России, напомнив о насильственных методах борьбы с наркоторговлей, применявшихся в фонде «Город без наркотиков».
Бывший мэр Екатеринбурга в ответ заявил: «Ну о чем можно спрашивать мальчика по вызову?». Напомним, что Красовский стал одним из первых российских публичных личностей, объявивших о гомосексуальной ориентации.
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