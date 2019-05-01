Общественники из США и Крыма договорились развивать народную дипломатию

Крымская общественная организация "Черноморская ассоциация международного сотрудничества" и "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" из США в среду подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития народной дипломатии.

"Соглашение предусматривает развитие общественной дипломатии, укрепление мира, воспитание интернационализма у молодежи, взаимопонимания между народами в сфере международных отношений и взаимопонимания между народами", — сказал на церемонии подписания директор Черноморской ассоциации Ян Эпштейн.

По его словам, подписанный документ — рамочное соглашение, которое в дальнейшем будет наполняться конкретными мероприятиями.

Швеции, Непала и Израиля. Ранее в Крым прибыла делегация общественников из 18 человек из США, Великобритании

Мост мира

"Мы рады побывать в Крыму. Наше правительство в США не заинтересовано в создании мира. Это должно исходить от людей, поэтому мы здесь, чтобы построить мост мира", — сказал один из руководителей "Глобальной сети против оружия и ядерной силы в космосе" Брюс Гэгнон на круглом столе "Общественная дипломатия как средство развития дружбы и взаимопонимания между народами"

Он отметил, что организация, которую он возглавляет, озабочена проблемой войны. "Мы волнуемся из-за расширяющейся деятельности НАТО , которая доходит до российских границ. Нас беспокоят военные кампании НАТО в Черном море, нас заботит так называемое "окружение России ядерными боеголовками". Мы видим, что США постепенно отходит от договоров с Россией, это очень опасное высокомерие", — отметил общественник.

По словам Гэгнона, американская делегация, прибывшая в Крым, не боится санкций со стороны США после возвращения домой. Он отметил, что делегация решила приехать в Крым, чтобы своими глазами увидеть, что на самом деле происходит на полуострове.

"Мне стало ясно, что люди в Крыму хорошие и счастливые, я узнал об истории выборов 2014 года, когда люди [проголосовали], чтобы вернуться в Россию. Эту историю не знают в США и на Западе, поэтому мы сами приехали в Крым, чтобы узнать больше и забрать с собой эту историю, дав людям знание о том, что на самом деле произошло в Крыму", — добавил Гэгнон.

Надежда на плодотворные отношения

В Госсовете Крыма назвали визит общественников важным в рамках развития общественной дипломатии. "Государственный совет уделяет огромное влияние проектам, которые связаны с народной дипломатией. Мы выражаем уверенность, что наши отношения будут достаточно длительными и плодотворными", — сказал председатель комитета Госсовета по межнациональным отношениям республики Юрий Гемпель.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.