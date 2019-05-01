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В Совфеде поддержали упрощение получения гражданства для отдельных категорий украинцев 

RT на русском + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT решение президента России Владимира Путина подписать указ о категориях иностранных граждан, имеющих право обратиться с заявлением о приёме в российское гражданство в упрощённом порядке.
«Для нас, крымчан, указ президента России Владимира Путина, вводящий упрощённый порядок приобретения российского гражданства, важен и востребован обществом, ведь он объединяет семьи, способствует согласию и стабильности. Чрезвычайно важно, что упрощённый порядок приобретения гражданства распространяется на людей, которые родились и постоянно проживали в Крыму до Общенародного Референдума 2014 года, однако по каким-то причинам выехали за пределы Республики», — считает сенатор.
Ковитиди также отметила, что данное решение принято с целью защиты прав и свобод человека и гражданина.
«Этот указ подтверждает, что русские своих не бросают. Так, испокон веку, поступали наши предки, пришло и наше время собирать русские силы», — заключила она.
Ранее Путин подписал указ о категориях иностранных граждан, имеющих право обратиться с заявлением о приёме в российское гражданство в упрощённом порядке.
В частности, речь идёт о лицах, родившихся и постоянно проживавших на территории Крыма и выехавших за его пределы до 18 марта 2014 года.
RT на русском: последние новости
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Комментарии1
Политика , Украина , Ольга Ковитиди , Владимир Путин , Совет Федерации
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