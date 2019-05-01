Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин упростил получение российского гражданства для украинцев 

Lenta.ru 30 минут назад
Президент России Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины. Соответствующий указ, подписанный главой государства, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Ждали пять лет»: Донбасс в паспортном ажиотаже
Согласно документу, право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке предоставлено украинским гражданам и лицам без гражданства, которые имеют разрешение на постоянное проживание в РФ, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников.
Аналогичное право получили граждане Украины, не имеющие гражданства или подданства другого государства, которые родились и постоянно жили в Крыму и Севастополе, но выехали оттуда до 18 марта 2014 года, когда указанные территории вошли в состав России.
Последние новости
Лукашенко уволил одного из самых влиятельных людей в Белоруссии Рассчитан курс рубля на лето Мадуро объявил о провале госпереворота
Комментарии2
Политика , Видео , Общество , Украина , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Коломойский объяснил выгодную покупку Зеленской5
Кадыров отреагировал на извинения Зеленского15
«Уберите руки от Алсу»25
На демонстрации в Крыму подняли флаги США56
Захарова опровергла фейк США о «бегстве» Мадуро4
Видео
На демонстрации в Крыму подняли флаги США
Общество США
Путин упростил получение гражданства РФ для украинцев
Политика Общество
«Уберите руки от Алсу»
Шоу-бизнес
Коломойский объяснил выгодную покупку Зеленской
В мире Украина
Кадыров отреагировал на извинения Зеленского
Политика
Разрушительное торнадо в Румынии попало на видео
Происшествия
Остался за бортом: в аэропорту Киева забыли Крым
В мире Статьи
Захарова опровергла фейк США о «бегстве» Мадуро
Политика
«Голоса» мало? Алсу едет на «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
Жена Зеленского купила элитное жилье в Крыму у олигарха
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение