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Кадыров отреагировал на извинения Зеленского 

Ura.Ru 23 минуты назад
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров не следит за инцидентом с его участием в украинском юмористическом шоу «ЧистоNews». Об этом «URA.RU» сообщил пресс-секретарь чеченского лидера Альви Каримов.
Зеленский извинился за слезы Кадырова
«Рамзан Ахматович не отслеживает этот вопрос. Если кто-то что-то смонтировал и [избранный президент Украины Владимир] Зеленский не имеет к этому отношения и извинился, это нормально для любого человека», — пояснил Каримов корреспонденту информагентства.
Ранее в передаче «ЧистоNews» вышел ролик о сносе памятника Владимиру Ленину, напоминает телеканал 360. В качестве реакции на акт вандализма были показаны кадры с Рамзаном Кадыровым, плачущим после поминальной молитвы по его отцу. Зеленский, который вел шоу, пояснил, что программу готовили без него, и принес главе Чечни свои извинения.
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Политика , Видео , Рамзан Кадыров , Телеканал "360° Подмосковье" , Чеченская Республика
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