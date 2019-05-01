Кадыров отреагировал на извинения Зеленского

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров не следит за инцидентом с его участием в украинском юмористическом шоу «ЧистоNews». Об этом «URA.RU» сообщил пресс-секретарь чеченского лидера Альви Каримов.

«Рамзан Ахматович не отслеживает этот вопрос. Если кто-то что-то смонтировал и [избранный президент Украины Владимир] Зеленский не имеет к этому отношения и извинился, это нормально для любого человека», — пояснил Каримов корреспонденту информагентства.

Ранее в передаче «ЧистоNews» вышел ролик о сносе памятника Владимиру Ленину, напоминает телеканал 360. В качестве реакции на акт вандализма были показаны кадры с Рамзаном Кадыровым, плачущим после поминальной молитвы по его отцу. Зеленский, который вел шоу, пояснил, что программу готовили без него, и принес главе Чечни свои извинения.